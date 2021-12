Turin: Kran stürzt auf Gebäude – 2 Todesopfer

Ein Kran ist am Samstag auf ein Gebäude in Turin gestürzt. 2 Arbeiter, die mit Renovierungsarbeiten am 7-stöckigen Haus beschäftigt waren, kamen ums Leben. Weitere 4 wurden verletzt, einer davon schwer, berichteten italienische Medien.