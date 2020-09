Turin: Mann erschießt seinen 11-jährigen Sohn und sich selbst

Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, habe der Mann, der in einem Mechanikerbetrieb angestellt war, am Montag gegen 1 Uhr seinen Sohn mit einer Pistole erschossen. Diese war illegaler Weise in seinem Besitz.Mit der selben Waffe nahm sich der 47-Jährige anschließend selbst das Leben. Nun ermitteln die Carabinieri den Fall.Den Mord an seinem Sohn und den anschließenden Selbstmord hatte der Mann im Vorfeld in den sozialen Medien angekündigt. In einem langen Post hatte er über seine Depression berichtet und dabei einen großen Teil der Schuld bei der Ex-Frau abgeladen. „Wir machen uns auf eine lange Reise, auf der uns niemand trennen kann, weit weg von allem, weit weg von allem Leid“, hatte der Mann nur Minuten vor der Tat geschrieben.Der Post blieb nicht lange unbemerkt. Eine Stunde nach seiner Veröffentlichung alarmierte eine Freundin des Italieners den Notruf. Leider zu spät: Als die Einsatzkräfte die Wohnung des Täters erreichten, hatte die schreckliche Tragödie bereits ihren Lauf genommen.

pho