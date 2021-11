TV-Umstellung wird wegen Schlechtwetter vorgezogen

Die Sendeanlagen im Ultental, auf der Paganella und am Fennberg werden bereits am heutigen Dienstag auf die neuen Fernsehkanäle 21, 34 und 42 umgestellt.Am Mittwoch erfolgen neben den bereits geplanten Umstellungen im Großraum Meran auch die Umstellungen in Welschnofen, Rauth, Laurein und Proveis.Die Sendeanlagen des Großraums Bozen werden wie geplant am letzten Tag der Umstellungen am 4. November umgestellt.

