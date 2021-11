Typ-2-Diabetes: Wie sorge ich vor?

350 bis 400 Millionen Menschen sind weltweit an Typ-2-Diabetes erkrankt. Besonders rasch breitet sich die Erkrankung in Asien aus. Aber auch in Südtirol leiden rund 20.000 Menschen an dieser Stoffwechsel-Erkrankung. Lukas Schwingshackl von der Uniklinik Freiburg erklärt, wie man der Krankheit vorbeugen kann und was Betroffene tun können. + von David Hofer