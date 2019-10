Rund 3000 junge Weihnachtsbäume haben Unbekannte auf einer Plantage in Schleswig-Holstein zerstört. Wie die Polizei in Flensburg am Dienstag erklärte, schnitten sie den Zöglingen die Kronen ab.





In der Pflanzung in der Gemeinde Stapel sei dadurch ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden.

apa/afp