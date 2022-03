Über 100 Personen bei Polizeikontrollen identifiziert – Viele bereits vorbestraft

Die Beamten aus Brixen, die von Kollegen der lombardischen Kriminalprävention in Mailand unterstützt wurden, führten eine gründliche Kontrolle aller Orte durch, die speziell von Jugendlichen besucht werden.Kontrolliert wurde nicht nur im Stadtzentrum, sondern auch entlang des Eisackufers, insbesondere die Bereiche unter den verschiedenen Brücken.Auf dem Hans und Sophie Scholl Platz, in der Nähe des Universitätsgeländes, wurden 6 junge Leute im Alter von knapp über 18 Jahren identifiziert, die bereits wegen Gewalt zwischen Gleichaltrigen polizeilich erfasst worden waren.Unter einer Brücke auf der Eisacktaler Straße wurden 7 Jugendliche verschiedener Nationalitäten kontrolliert, von denen 6 der Polizei bekannt waren, da sie zuvor mit Drogen handelten bzw. solche konsumierten.Einer dieser jungen Männer, der bereits vom Quästor von Bozen mündlich verwarnt worden war, hätte den Umgang mit mehrfach vorbestraften Personen unterlassen müssen: Da er diese Anweisung nicht befolgt hat, werden die Maßnahmen verschärft.Entlang der beiden Hauptzufahrtsstraßen in die Stadt wurden 123 Personen kontrolliert, von denen 29 vorbestraft oder polizeilich in Erscheinung getreten waren.Schließlich wurden mehrere öffentliche Einrichtungen kontrolliert, wobei nicht nur die Geschäftsführer, sondern auch alle anwesenden Gäste identifiziert wurden.Die Kontrollen beschränkten sich nicht nur auf den Besitz des Grünen Passes, sondern erstreckten sich auch auf die Einhaltung aller anderen Anforderungen, die für eine ordnungsgemäße Verwaltung der Räumlichkeiten erforderlich sind.