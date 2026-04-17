Die privat geführte Einrichtung der Falcon OHG kümmert sich vor allem um verletzte und geschwächte Wildvögel, die nach ihrer Genesung unter behördlicher Aufsicht wieder ausgewildert werden.<BR \/><BR \/>Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 131 Wildvögel aufgenommen oder direkt bei der Bevölkerung abgeholt. 102 Tiere konnten erfolgreich gepflegt und wieder in die freie Wildbahn entlassen werden. 27 Vögel überlebten trotz intensiver Betreuung nicht, zwei Tiere verbleiben dauerhaft im Zentrum. Durchschnittlich werden jährlich rund 200 Wildvögel versorgt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1302345_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Seit der Gründung im Jahr 1998 hat sich das Pflegezentrum stetig weiterentwickelt und gilt heute als anerkanntes Kompetenzzentrum für Vogelfauna. Insgesamt wurden in dieser Zeit rund 5.000 Wildvögel aufgenommen und betreut.<BR \/><BR \/>Neben der Pflegearbeit setzt das Zentrum auch stark auf Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Besucherinnen und Besucher können die Einrichtung täglich – außer montags – von 10.30 bis 17 Uhr besichtigen. Die Flugvorführungen um 11.15 Uhr und 15.15 Uhr sind ein Publikumsmagnet und tragen wesentlich zur Finanzierung bei.<BR \/><BR \/>Das Pflegezentrum am Burghügel ist damit nicht nur eine wichtige Anlaufstelle für Naturinteressierte, sondern auch für Menschen, die Hilfe für verletzte Wildvögel suchen. Die Hotline ist unter der Rufnummer 0473\/ 221500 erreichbar.