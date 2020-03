Über 1000 Infizierte in Südtirol – 60 Tote

Bis Freitagfrüh wurden im Laufe 776 neue Abstriche ausgewertet, 93 davon waren positiv. Damit beläuft sich in Südtirol die Zahl jener Personen, die positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet wurden, nun auf 1003. Diese Zahlen teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.Insgesamt sind bisher vom Südtiroler Sanitätsbetrieb 8520 Abstriche untersucht worden, die 5215 Personen abgenommen worden waren.Auf den normalen Abteilungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes mit seinen 7 Krankenhäusern sind 214 Covid-19-Patientinnen und -Patienten untergebracht. Dazu kommen noch 71 Personen, die bis dato noch als Verdachtsfälle gelten.Von Donnerstag bis Freiagfrüh sind 7 weitere Menschen mit Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus beläuft sich nun auf 60. Intensive Betreuung benötigen weitere 47 in den Krankenhäusern versorgte Personen.Insgesamt befinden sich nun 3669 Südtirolerinnen und Südtiroler in amtlich verordneter Quarantäne.Mittlerweile wurden 118 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet. Dazu kommen noch 10 Basisärzte und 2 Basiskinderärzte. Insgesamt sind es also 130 Personen.Die Zahl der von Covid-19 wieder Genesenen steigt ebenfalls an. Nun sind es in Südtirol 64 Personen, die als geheilt gelten.Am Freitag liegen auch Zahlen zu positiv getesteten Personen in Südtirols Seniorenwohnheimen vor, die von 45 der 77 Seniorenwohnheime an den eigens eingerichteten Krisenstab übermittelt wurden. Diese ergeben mit Stand Donnerdtagabend folgendes Bild:Positiv getestete Heimbewohner: 96 in Heimen + 8 im Krankenhaus (Vergleich zum 24. März: 94 im Heim + 6 im Krankenhaus)Isolierte Heimbewohner: 276 (Vergleich zum 24. März: 278)Verstorbene Heimbewohner: 10 (Vergleich zum 24. März: 9)Positiv getestete Mitarbeiter: 55 (Vergleich zum 24. März: 57)Untersuchte Abstriche von Donnerstag bis Freitagfrüh: 776Positiv getestete Abstriche bis Freitagfrüh: 93Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 8520Gesamtzahl der getesteten Personen: 5215Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 1003Auf Normalstationen in Krankenhäusern untergebrachte Covid-19-Patienten/Patientinnen: 214Covid-19 Patientinnen und Patienten in Intensivbetreuung: 47Als Verdachtsfälle aufgenommene Patienten: 71Todesfälle seit Donnerstag (bis Freitagfrüh): 7Todesfälle insgesamt: 60Personen in verordneter Quarantäne: 3669Geheilte insgesamt: 64Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 118Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 12

