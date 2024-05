Über 10.000 Schützen feiern im Zeichen Europas – Die Bilder

Der gestrige Sonntag begann mit dem von Erzbischof Reinhard Kardinal Marx zelebrierten beeindruckenden Festgottesdienst. Mit dabei war en Anton Mattle, Landeshauptmann im Bundesland Tirol, Südtirols Landeshauptmann-Stellvertreterin Rosmarie Pamer und die Präsidentin des Bayrischen Landtages, Ilse Aigner. Sie würdigten die Tatkraft der Schützen und ihren europäischen Geist. Die Schützen würden die länderübergreifende Alpenregion tatsächlich leben.Als turnusmäßig amtierender Kommandant aller Tiroler Schützen sprach Südtirols Landeskommandant Roland Seppi in seiner Rede vom Mutmacher Alpenregion. „Besonders für uns Südtiroler war sie Ansporn, das zusammenzuführen, was zusammen gehört“, so Seppi. Er brach aber auch eine Lanze für Tirols Verkehrspolitik. Diese müsse unterstützt und nicht untergraben werden.Als Geschenk für die Ehrengäste hatte er Spezialitäten aus allen Tiroler Landesteilen mit dabei. Abschließender Höhepunkt des 27. Alpenregionstreffen war der große Festzug durch Garmisch mit Tausenden begeisterten Zuschauern entlang der Strecke. Das nächste Alpenregionstreffen findet 2026 im Bundesland Tirol statt.Armin Oberprantacher, langjähriger Hauptmann der Schützenkompanie St. Martin i. P. und Renato des Dorides, langjähriger Hauptmann der SK Meran und nach dem Rücktritt von Jürgen Wirth Anderlan für kurze Zeit auch Landeskommandant, wurden gestern mit dem Maximiliankreuz ausgezeichnet. Es handelt sich dabei um die höchste Auszeichnung der Schützen der Alpenregion.