Über 100.000 Dosen in Südtirol verimpft

Derzeit wird die Impfung allen Personen über 75 und Menschen mit schweren Beeinträchtigungen angeboten, wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb in einer Aussendung mitteilt.Diese Bevölkerungsgruppe kann sich telefonisch oder online vormerken bzw. auf die Warteliste setzen lassen. „Gerade den älteren Menschen und Personen mit schweren Beeinträchtigungen wird die Impfung von den Fachleuten wärmstens ans Herz gelegt, da sie ein erhöhtes Risiko im Falle einer Infektion haben“, so Landesrat Thomas Widmann, der sich besonders freut, dass mit Stand Donnerstagabend 100.647 Impfungen verabreicht werden konnten. Den Impfzyklus abgeschlossen (Erst- und Zweitdosis) haben 32.426 Personen.Auch Generaldirektor Florian Zerzer wiederholt die Einladung: „Die Impfstoffe, besonders AstraZeneca, haben eine sehr gute schützende Wirkung vor der britischen Variante des Virus, die in Südtirol derzeit am verbreitetsten ist. Mit einer Impfung schützen Sie sich selbst und Ihre Mitmenschen! Falls Sie oder Ihre Angehörigen in diese Alters- oder Risikogruppe fallen und noch nicht geimpft sind – bitte melden Sie sich an!“Vormerkung für Personen zwischen 75 und 79 Jahren und Menschen mit schweren Beeinträchtigungen lt. Ges. 104, Art. 3, Abs. 3 unter der Nummer 0471 100 999 und 0472 973 850 oder online Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 25. März) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.Verabreichte Impfdosen: 100.647 (plus 11.211)Erstdosis: 68.221 (plus 8.311)Zweitdosis: 32.426 (plus 2.900)abgeschlossene Impfzyklen: 47,50 ProzentPersonen über 80 Jahre ohne SeniorenwohnheimeDiese Personengruppe umfasst: 29.367 PersonenErstdosis: 21.068Zweitdosis: 13.268Warteliste: 0Diese Personengruppe umfasst: 21.346 PersonenErstdosis: 11.257 (52,70 Prozent)Diese Personengruppe umfasst: 10.778 PersonenErstdosis: 7782 PersonenZweitdosis: 7250 PersonenGesamt geimpfte Personen: 7782 (72,20 Prozent)10,41 Prozent können wegen einer vorhergehenden Infektion zurzeit nicht geimpft werden.Erstdosis: 43.174Zweitdosis: 31.111abgeschlossene Impfzyklen: 72 ProzentErstdosis: 2415Zweitdosis: 1315abgeschlossene Impfzyklen: 54,50 ProzentErstdosis: 22.632Zweitdosis: 0abgeschlossene Impfzyklen: 0 ProzentPfizer BioNTech: 44.460 DosenModerna: 4.510 DosenAstraZeneca: 21.670 DosenInsgesamt: 70.640 Dosen

stol/sabes