Über 109.000 Neuinfektionen und 831 Tote in USA

Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie mehr als 36,23 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.Die Zahl der Todesfälle, bei denen das Virus nachweislich eine Rolle spielte, steigt um mindestens 831 auf 617.427. Weltweit verzeichnen die USA die höchsten Infektions- und Todeszahlen.In Indien hat die Zahl der nachgewiesenen Infektionen die Marke von 32 Millionen überstiegen. Binnen 24 Stunden verzeichnet das Gesundheitsministerium 38.353 Neuinfektionen, insgesamt sind es damit 32,04 Millionen. Weltweit ist das der zweithöchste Wert nach den USA.Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt in Indien um 497 auf 429.179. Mehr Todesfälle weisen nur die USA und Brasilien auf. In dem lateinamerikanischen Land starben rund 564.800 Menschen, mehr als 20,2 Millionen Menschen haben sich nachweislich angestecktDas Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 4996 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 1.425 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 3.571 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 25,1 von 23,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen 7 Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.14 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.817. Insgesamt fielen in Deutschland bisher mehr als 3,79 Millionen Corona-Tests positiv aus.

apa