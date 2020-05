Über 12 Millionen Italiener in Phase 1 kontrolliert

So wurden in der am 11. März begonnenen „Phase 1“ des Notstands, die am Sonntag zu Ende gegangen ist, 12,3 Millionen Personen kontrolliert, davon wurden 424.000 bestraft, was 3,4 Prozent der Kontrollierten entspricht.Strengen Kontrollen wurden auch 4,8 Millionen Geschäfte und Betriebe unterzogen, 1421 davon wurden wegen verschiedener Verstöße geschlossen. 8260 Betriebsinhaber und Kaufleute erhielten Strafen, teilte das Innenministerium in Rom am Montag mit.In Italien hat am Montag die „Phase 2“ mit einer Lockerung der seit 2 Monaten geltenden strengen Ausgangssperre begonnen.

apa