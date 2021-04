Über 150 Tote durch Hochwasser in Indonesien und Osttimor

Dutzende weitere würden noch vermisst, tausende Menschen seien zudem obdachlos geworden. Starke Regenfälle hatten die Sturzfluten und Erdrutsche ausgelöst.Die indonesische Katastrophenschutzbehörde meldete 130 Tote auf abgelegenen Inseln im Osten des Landes. Rettungskräfte suchten demnach auf Hochtouren nach mehr als 70 Vermissten. Im benachbarten Osttimor gab es nach offiziellen Angaben 27 Tote.Auf der indonesischen Insel Flores versanken kleine Ortschaften regelrecht im Schlamm, Bäume wurden entwurzelt und Häuser standen unter Wasser. Auf der Insel Lembata wurden ganze Teile von Dörfern durch Schlammlawinen einen Berghang hinuntergerissen. Tausende Menschen flohen in Notunterkünfte.Die südostasiatischen Inselgruppen werden während der Regenzeit immer wieder von verheerenden Erdrutschen und Sturzfluten heimgesucht. Erst im Jänner waren bei Sturzfluten in der indonesischen Stadt Sumedang auf der Insel Java 40 Menschen gestorben.Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde leben etwa 125 Millionen Indonesier in erdrutschgefährdeten Gebieten. Dies entspricht fast der Hälfte der Bevölkerung des Inselstaats.

apa