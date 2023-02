Über 17.500 Tote – Kind nach 80 Stunden gerettet

Rettungskräfte suchen unermüdlich nach Überlebenden. - Foto: © APA/afp / -

Kind nach 80 Stunden aus Trümmern gerettet

Die Überlebenschancen schwinden langsam. - Foto: © APA/afp / -

Zahl der Toten dürfte noch stark steigen

Es fehlt den Rettungskräften an Ausrüstung, um die schweren Trümmer zu verschieben. - Foto: © APA/afp / -

Einzelne Menschen können auch am dritten Tag nach dem Erdbeben noch geborgen werden. - Foto: © ANSA / ABIR SULTAN

Rettung bleibt Herausforderung

Millionen Menschen sind vom Erdbeben betroffen. - Foto: © APA/afp / OZAN KOSE

In beiden Ländern verbrachten viele Menschen bei Minustemperaturen die Nacht erneut im Freien oder in ihren Autos, weil ihre Häuser zerstört sind oder noch einzustürzen drohten. Der Unmut über das Katastrophenmanagement wächst, was in der Türkei auch Auswirkungen auf die für den 14. Mai geplanten Präsidenten- und Parlamentswahl haben könnte. Es wurden Zweifel laut, ob die Abstimmung überhaupt stattfinden kann.Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist die Zahl der Toten in seinem Land auf über 14.000 gestiegen. Mehr als 63.000 Menschen seien verletzt worden. In Syrien sind es nach Angaben der Regierung sowie von Rettungsdiensten in den von Rebellen kontrollierten Gebieten mehr als 3000 Todesopfer. Das Beben hat nach Schätzungen der türkischen Regierung rund 13,5 Millionen Menschen getroffen - in einem Gebiet, das von Adana im Westen bis Diyarbakir im Osten reicht. Mitten im Winter wurden Hunderttausende Menschen obdachlos.In Syrien sind laut den Vereinten Nationen (UN) fast 10,9 Millionen Menschen unter anderem in Hama, Latakia, Idlib und Aleppo vom Beben betroffen - eine Region, die bereits besonders unter den nunmehr fast 12 Jahren Bürgerkrieg gelitten hat.Es grenzt an ein Wunder: Rettungskräfte befreiten ein 10-jähriges Kind, nachdem es für 80 Stunden unter den Trümmern eines 4-stöckigen Gebäudes gefangen war. Sein Name ist Emin.„Die Zahl der Toten und Verletzten dürfte noch sehr stark steigen, weil viele Familien noch unter eingestürzten Gebäuden liegen“, sagte der Chef der Rettungsdienste im Nordwesten Syriens, Raed Saleh, am Donnerstagmorgen der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei noch keine Hilfe angekommen. „Wir warten darauf, dass heute welche eintrifft.“ Zur Unterstützung der nur schwer erreichbaren Erdbeben-Opfer in Nordwesten Syriens trafen am Donnerstag 6 Lastwagen mit Hilfsgütern der Vereinten Nationen ein.Die Transporter seien aus der Türkei gestartet und hätten den einzigen noch offenen Grenzübergang Bab al-Hawa passiert, hieß es von den UN. Die beschädigten Straßen dorthin waren der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge teilweise wieder repariert worden. Der Grenzübergang Bab al-Hawa war schon vor dem Erdbeben eine Lebensader für rund 4,5 Millionen Menschen in Gebieten im Nordwesten des Landes, die nicht von der syrischen Regierung kontrolliert werden. 90 Prozent der Bevölkerung waren dort bereits vor der Katastrophe nach UNO-Angaben auf humanitäre Hilfe angewiesen.Das Gesundheitssystem in Syrien ist stark überlastet, berichtete Marcus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen am Donnerstag im „Ö1“-Morgenjournal. „Das Fenster, wo man Menschen noch lebend aus den Trümmern bergen kann, speziell wenn sie verletzt sind, ist dabei sich bei den tiefst winterlichen Bedingungen zu schließen“, sagte Bachmann. Bei Verschütteten, die nicht verletzt sind, gebe es noch Hoffnung.Die Rettung bleibt wegen des Mangels an Ausrüstung eine Herausforderung. „Es fehlt uns am Wesentlichen. Wir brauchen große Kräne, um große (Trümmer-)Brocken zu beseitigen. Wir brauchen schwere Ausrüstung, um mit dieser Tragödie umzugehen“, sagte Munir Mustafa, stellvertretender Leiter der Rettungsorganisation Weißhelme, am Donnerstag.„Wir nutzen unsere Hände und Schaufeln, um die Trümmer zu beseitigen. Einige von uns haben in den letzten 70 Stunden nicht mehr als 6 Stunden geschlafen“, sagte Ubadah Sikra, der die Rettungseinsätze bei den Weißhelmen koordiniert und der inzwischen selbst mit anpackt. „Einige Freiwillige weigern sich, eine Pause zu machen, weil sie versuchen wollen, mehr Leben zu retten.“ Einige der Freiwilligen würden auch Freunde und Angehörige aus den Trümmern ziehen.Aktivisten berichteten, dass nach dem Erdbeben keine Hilfsgüter, stattdessen aber Leichen von Syrern aus der Türkei über die Grenze transportiert würden. In der Türkei leben Millionen syrische Flüchtlinge. Die syrische Grenzbehörde veröffentlichte Fotos von Kleinbussen, aus denen Leichensäcke in Fahrzeuge umgeladen werden. Allein im Nordwesten Syriens wurden durch die Katastrophe schätzungsweise 11.000 Menschen obdachlos.