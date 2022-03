Über 2 Euro pro Liter: Das sagt der Präsident der Tankstellenpächter

Über 2 Euro für einen Liter sind sowohl beim Benzin als auch beim Dieselkraftstoff seit einigen Tagen die Regel. Mancherorts haben die Preise gar die 2,30 Euro-Marke pro Liter überschritten.„Die Leute schimpfen zurecht. Aber wir können hierbei auch nichts tun, wir sind das letzte Glied vom ganzen System und leiden massiv unter der jetzigen Situation“, betont Walter Soppera im Gespräch mit STOL.Dass der Ukraine-Krieg die Preise für Rohstoffe in die Höhe treibe, sei zwar der Fall, aber: „Vieles ist Spekulation. Es mag sein, dass der Erdölpreis nach oben gegangen ist. Aber dies rechtfertigt nicht solche massiven Preise“, betont Soppera. Der Staat müsse ein Auge auf die Preise haben, er könne und solle entgegenwirken. „70 Prozent machen Steuern aus“, schimpft der Präsident der Tankstellenpächter.Den Tankstellenbetreibern selbst bleibe ohnehin nicht viel. Diese bekommen ihren Verdienst pro Liter vergütet. „Und das sind derzeit etwa 3 Cent pro Liter. Uns bleibt damit so oder so nur wenig, auch bei steigenden Preisen“, kritisiert Soppera. Für die Tankstellenbetreiber seien außerdem weitere Probleme zu erwarten – sollten die Preise nicht nach unten gehen. „Viele Fernfahrer etwa haben vor den Preissteigerungen bereits fixe Tarife ausgemacht. Dies wird nun natürlich alles kompliziert“, erklärt er.Es sei generell zu hoffen, dass sich die Situation in der Ukraine beruhige „womit die Preise auch wieder sinken dürften. Aber wie erwähnt, darf man nicht alles auf die Erdölpreise schieben, der Staat muss Verantwortung übernehmen und endlich handeln“, so Soppera.Auch die Preise für Lebensmittel werden immer teurer. STOL hat dazu mit Hannes Schwienbacher von Bäckerinnung Südtirol gesprochen.

