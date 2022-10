Über 20 Grad im Oktober: Warum ist es so warm in Südtirol?

Hochdruckgebiet und warme Luftmassen sorgen für stabile Wetterlage

„ Es ist schwierig ein einziges Wetterphänomen direkt dem Klimawandel zuzuschreiben, aber man kann seit Jahren beobachten, dass es immer wärmer wird. ” — Dieter Peterlin, Landesmeteorologe

Temperatursturz nicht in Sicht

Während das Quecksilber in Italien mitten im Oktober auf hochsommerliche Werte bis zu 30 Grad klettert, scheint sich der Sommer auch in Südtirol noch nicht ganz verabschieden zu wollen.Auch am heutigen Mittwoch bleibt es wie bereits in den vergangen Tagen sonnig und mild. Ein wolkenloser Tag bringt in Bozen und im Unterland Temperaturen bis zu 23 Grad Celsius.„Dass es im Oktober noch Temperaturen über 20 Grad Celsius gibt, ist nicht völlig außergewöhnlich, sondern kann immer wieder mal vorkommen. Allerdings sieht man deutlich, dass die Temperaturen in Südtirol derzeit über dem langjährigen Durchschnitt liegen. Am Nachmittag ist es um 7 bis 8 Grad wärmer als durchschnittlich in dieser Jahreszeit“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Was beschert uns diesen goldenen Herbst? „Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen werden durch ein kräftiges Hochdruckgebiet und warme Luftmassen, die uns von Süden her erreichen, verursacht. Das sorgt für eine stabile Wetterlage “, so der Wetterexperte.Diesen außergewöhnlich warmen Oktober allein durch den Klimawandel zu erklären, sei laut Peterlin schwierig, allerdings würden solche Phänomene durch die Klimaerwärmung immer wahrscheinlicher.„Es ist schwierig ein einziges Wetterphänomen direkt dem Klimawandel zuzuschreiben, aber man kann seit Jahren beobachten, dass es immer wärmer wird. Somit werden Ausschläge des Thermometers nach oben auch im Herbst in den kommenden Jahren immer wahrscheinlicher“, betont der Meteorologe.Auch in den kommenden Tagen ist keine wesentliche Abkühlung in Sicht. „Auch in Richtung Wochenende bleibt es relativ mild, die Temperaturen gehen lediglich um wenige Grad zurück. Ein richtiger Kälteeinbruch lässt noch auf sich warten“, erklärt Peterlin.Ab Donnerstag tauchen im Tagesverlauf wieder etwas mehr Wolken am Himmel über Südtirol auf, mit vielen Wolken und nur noch wenig Sonne geht es am Freitag weiter. In der Nacht auf Samstag beginnen erste Regenschauer von Westen her.