Über 2000 Polizisten schützen Copacabana-Party

Bei der Silvesterfeier an Rio de Janeiros berühmtem Copacabana-Strand sind in diesem Jahr mehr als 2000 Polizisten im Einsatz. Insgesamt werden fast 15.000 Sicherheitskräfte im gesamten Bundesstaat Rio im Dienst sein, wie die Militärpolizei am Montag mitteilte.