Über 2,1 Millionen Italienern über 50 sind noch ungeimpft

Die Impfpflicht gilt, wie berichtet , für alle in Italien lebenden Personen über 50 Jahre, sowohl für Italiener als auch für Ausländer, mit Ausnahme derjenigen, die aus gesundheitlichen Gründen davon befreit sind.Für Personen, die vom Coronavirus genesen sind, tritt die Verpflichtung innerhalb von höchstens sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Genesung in Kraft. Die Verpflichtung gilt bis zum 15. Juni und für all diejenigen, die bis zu diesem Datum 50 Jahre alt werden. Wer sich der Impfpflicht widersetzt, muss mit einer einmaligen Strafe von 100 Euro rechnen.Wie andere europäische Länder macht auch Italien Druck auf die ungeimpfte Bevölkerung. Ab dem 10. Jänner muss in Verkehrsmitteln, Hotels, Restaurants, auf Messen und Kongressen sowie in Schwimmbädern und Fitnessstudios 2G nachgewiesen werden. Den „Grünen Pass“ bekommen nur vollständig Geimpfte oder Genesene. Ein negativer Test reicht nicht mehr.Italien verzeichnete in den vergangenen Tagen eine hohe Zahl neuer positiver Corona-Fälle: Fast 22.000 waren es am Donnerstag.

apa/stol