Über 2300 Blitze: Gewitterreichster Tag liegt hinter Südtirol

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Nach den Unwettern am Montag, zieht Landesmeteorologe Dieter Peterlin eine Bilanz der Kaltfront: „Am meisten geregnet hat es an der Wetterstation Ladurns oberhalb von Pflersch mit 83 Litern pro Quadratmeter, in Pflersch selbst waren es 65 Liter pro Quadratmeter, das meiste davon in nur 3 Stunden. Wirklich sehr große Regenmengen in dieser kurzen Zeit.“ In Pflersch war eine Zivilschutzmeldung ausgerufen worden. Mit 72 Litern pro Quadratmeter wurden auch in Pens im Sarntal enorme Regenmengen gemessen. Die stärksten Windböen hingegen gab es in Salurn mit 107 Kilometern pro Stunde. Im gesamten Land konnten über 2300 Blitze gezählt werden, wodurch der Montag zum bisher gewitterreichsten Tag des Jahres wird.Doch die nächsten Tage verlaufen deutlich kühler, weiß der Landesmeteorologe: „Die Kaltfront ist nun abgezogen.“Die Feuerwehren des ganzen Landes wurden von den Unwettern auf Trab gehalten. Besonders heftig wurden Teile des Wipptals und das Ahrntal von den starken Gewittern getroffen.Innerhalb von wenigen Stunden haben allein die Feuerwehren von Steinhaus und St. Johann über 60 unwetterbedingte Einsätze abgearbeitet. Dabei wurden sie von den Freiwilligen Feuerwehren von Weißenbach, Sand in Taufers, Mühlen, Kematen, Uttenheim, St. Lorenzen, Stegen und Bruneck unterstützt. Am Montagabend wurde auch im Ahrntal der Zivilschutzstatus ausgerufen. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen in den Häusern zu bleiben und Bäche zu vermeiden ( STOL hat berichtet ).In Pflersch ist am Montag der Pflerscherbach über die Ufer getreten und hat zahlreiche Schäden verursacht. Dort laufen die Arbeiten auch am Dienstag noch auf Hochtouren, um weitere Einsatzorte abzuarbeiten. Zahlreiche Feuerwehrleute stehen im Einsatz.

jot