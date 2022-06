Über 250 Kontrollen, 2 Festnahmen und eine Anzeige am Pfingstwochenende

Das Pfingstwochenende war in Südtirol gezeichnet von dichtem Verkehr und Staus. Gerade auch deswegen hat die Staatspolizei vor allem am Brenner zwischen dem 3. und dem 6. intensiver kontrolliert.Die Ermittler haben 81 Fahrzeuge angehalten und 265 Personen kontrolliert. Zudem mussten über 100 Einreisende mit auf das Kommissariat kommen, wo ihre Einreisevoraussetzungen genauer zu überprüfen.In Sterzing mussten die Staatspolizisten am Freitagabend die Verfolgung eines flüchtigen Autofahrers aufnehmen: Er hatte nämlich eine Polizeikontrolle ignoriert und war daran vorbei auf die Autobahn aufgefahren. Dort konnten die Ermittler ihn schließlich aufhalten – mit 1,7 Promille Alkohol im Blut. Für den Alkohollenker setzte es eine Anzeige, sein Pkw wurde sequestriert.Sanktioniert wurden am Samstagvormittag zudem 2 Lkw-Fahrer, die unerlaubterweise von der A22 auf die Brennerstaatsstraße ausgewichen waren, um dem dichten Verkehr zu entgehen.Am Montagnachmittag nahmen die Staatspolizisten am Brenner einen Migranten fest, der sich mit gefälschten Papieren bei der Einreise per Zug auswies. Wenig später wurde im Einkaufszentrum DOB ein rumänischer Staatsbürger festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag.inen Migranten der sich am Brenner mit gefälschten Papieren auswies