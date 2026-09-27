Die Einsätze wurden nach Angaben der griechischen Behörden unter der Koordination des Einheitlichen Zentrums für die Koordination von Such- und Rettungseinsätzen (EKSED) durchgeführt. Bei mindestens einem waren auch Kräfte beziehungsweise ein Luftfahrzeug der die EU-Grenzschutzagentur FRONTEX an der Ortung beteiligt.<BR \/><BR \/>Nach der Rettung wurden die aufgegriffenen Personen an die zuständigen Stellen übergeben. Die jüngsten Ereignisse reihen sich in eine Serie ähnlicher Vorfälle ein, die in den vergangenen Monaten insbesondere die Seerettung südlich von Kreta und Gavdos beschäftigt haben.