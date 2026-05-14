Grund für die Verkehrsbehinderungen ist eine Baustelle auf diesem Streckenabschnitt. Autofahrer müssen aktuell mit einem Zeitverlust von bis zu 35 Minuten rechnen, wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ berichtet. <BR \/><BR \/>Besonders im Berufs- und Pendlerverkehr kommt es dadurch zu spürbaren Verzögerungen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/verkehr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie auf der STOL-Verkehrsseite.<\/a>