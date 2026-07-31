Bisher seien 34 Leichen geborgen worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde der Provinz Belutschistan am Freitag mit. Rettungskräfte suchten zudem nach weiteren vermissten Bergleuten.<BR \/><BR \/>Tödliche Grubenunglücke ereignen sich in pakistanischen Minen aufgrund mangelhafter Sicherheitsstandards relativ häufig. 2018 waren 23 Menschen bei Gasexplosionen in zwei angrenzenden Bergwerken in Baluchistan gestorben.<BR \/><BR \/>Baluchistan ist die größte, gleichzeitig aber auch die ärmste Provinz Pakistans. Sie ist reich an natürlichen Ressourcen, Einwohner beklagen aber seit Jahren die ungleiche Verteilung der Einnahmen daraus.