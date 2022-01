Über 400.000 Südtiroler vollständig geimpft

Die Impfkampagne des Südtiroler Sanitätsbetriebes geht angesichts der steigenden Omikron-Welle und den neuen gesetzlichen Bestimmungen weiter.Das Impfangebot wurde vor allem auch wegen der Impfpflicht für die über 50-Jähigen verstärkt. Zur Erinnerung: Bürger, die bereits 50 Jahre alt sind oder bis 15. Juni 2022 dieses Alter erreichen, müssen bis spätestens 31. Jänner 2022 einmal gegen Corona geimpft sein (Erstimpfung).Seit dem gestrigen Donnerstag (20. Jänner) sind in Südtirol erstmals über 400.000 Personen – genaugenommen 402.422 - vollständig geimpft. Im Vergleich zur Vorwoche bedeutet das eine Zunahme von 3472 Personen.Bei den Drittdosen wurde in dieser Woche die 200.000-Marke überschritten, nun sind 211.326 Südtiroler geboostert.Insgesamt liegt Südtirol nun bei 998.466 verabreichten Erstdosen (plus 29.274 zur Vorwoche).„In den letzten 2 Monaten gab es allein in Italien ebenso viele Neuinfektionen wie im gesamten restlichen Zeitraum der Pandemie“, sagt Gesundheitslandesrat Thomas Widmann. „Wir wissen nicht nur, dass Omikron weitaus ansteckender als die bisherigen Varianten ist, sondern auch, dass die Impfung weiterhin vor schweren Verläufen schützt.“Daher, so Widmann, „an alle noch Ungeimpften der Aufruf, dies möglichst bald nachzuholen oder die Impfung aufzufrischen, um dem Virus geschützt gegenüber zu treten“.

