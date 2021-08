Über 4,4 Millionen der über 50-Jährigen in Italien noch nicht geimpft

Aus den veröffentlichten Zahlen geht hervor, dass in Italien mehr als 4,4 Millionen der über 50-Jährigen noch nicht einmal eine Impfdosis erhalten haben. Insgesamt wurden bisher über 71 Millionen Impfdosen verabreicht – mit einem Anstieg von 3.316.075 in der letzten Woche.298.591 über 80-Jährige warten noch auf ihre erste Impfung, das sind 6,56 Prozent. Fast eine Million Menschen unter 19 Jahren sind geimpft, und in der Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen hat jeder Zweite seine erste Dosis erhalten. Somit sind 32,43 Prozent der 16-19-Jährigen geimpft.Insgesamt hat bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung 2 Impfdosen erhalten.Laut Sergio Abrignani, Mitglied des Wissenschaftlich-Technischen Ausschusses und Professor für Immunologie an der Universität Mailand, wird Italien bis Anfang 75-80 Prozent der Bevölkerung geimpft haben. Dadurch soll die Zahl der schwer erkrankten Covid-Patienten sehr gering sein, und Italien wird keine neuen Schließungen brauchen, so der Wissenschaftler. „Wir sehen gerade die positive Wirkung der Impfstoffe, weil es weniger Krankenhausaufenthalte gibt“, fügt Abrignani hinzu.

ansa/jot