<BR \/>Die FARC kämpfte jahrzehntelang gegen die kolumbianische Regierung, bevor sie 2016 in ein Friedensabkommen einwilligte und ihre Waffen niederlegte. Ein Teil der FARC-Mitglieder verweigerte sich aber dem Abkommen. Sie kämpften in bewaffneten Splittergruppen weiter oder schlossen sich kriminellen Gruppen wie Drogenbanden an.<BR \/><BR \/>Von den mehr als 14.100 Unterzeichnern des Friedensabkommens halten sich nach Angaben der Ombudsstelle rund 11.000 ehemalige Kämpfer weiterhin an dessen Bestimmungen. Die Zahl der getöteten Ex-Guerillakämpfer nahm im vergangenen Jahr um 38,5 Prozent zu.<BR \/>Kolumbiens rechtsgerichteter Präsident Abelardo de la Espriella lehnt den Dialog mit bewaffneten Gruppen ab und will Kriminelle nach eigenen Worten „ins Grab oder ins Gefängnis“ bringen. Die Ombudsstelle warnte davor, die durch den Dialog erzielten Fortschritte zu untergraben.