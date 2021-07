Über 540.000 Impfdosen verabreicht - Sanitätsbetrieb weitet Angebot aus

Die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen beträgt mit Stand Donnerstag 540.989, damit kamen im Vergleich zur vergangenen Woche 18.635 Impfungen dazu. Die Zahlen steigen zwar etwas langsamer, doch kontinuierlich: Seit letzter Woche kamen 8540 Erstimpfungen dazu. Im gleichen Zeitraum erhielten 10.095 Menschen ihre zweite Impfdosis, damit sind nun 270.787 Personen oder 57,7 Prozent der impfbaren Bevölkerung Südtirols vollständig geimpft.Landesrat Thomas Widmann: „Mit Blick auf den Herbst gilt es einem drohenden Anstieg der Corona-Fallzahlen und einer Belastung des Gesundheitssystems so gut es geht vorzubeugen. Darum werden wir an gezielten Impfaktionen, wie Impfbussen und Impftagen in Gemeinden, auch weiterhin festhalten, um so viele Menschen wie möglich zu impfen. Jede Impfung ist ein kleiner Schritt zu mehr Schutz für alle und die einzige Möglichkeit, die zurückgewonnenen Freiheiten weitgehend beizubehalten.“Dies bestätigt auch Generaldirektor Florian Zerzer: „Die kommenden Wochen werden für uns alle entscheidend sein, denn durch die Ferienzeit ist eine enorme Bewegung von Menschen zu verzeichnen. Wenngleich es natürlich nachvollziehbar ist, dass man jetzt nur seinen Urlaub genießen möchte, so sehen wir doch, dass das Virus immer noch da ist – und durch die vielen Reiserückkehrer und Gäste perfekte Bedingungen findet, sich auszubreiten. Es liegt an uns allen, dass wir uns das vor Augen halten.“Leider gibt es nach wie vor bei zahlreichen Personen Schwierigkeiten, den Greenpass zu erhalten: Der Sanitätsbetrieb arbeitet mit Hochdruck an möglichen Korrekturen, sofern diese durch das eigene IT-System behebbar sind. Allein im Laufe dieser Woche konnten so über 2000 Positionen saniert werden.Bei dieser Gelegenheit wird auch daran erinnert, dass sich alle Interessierten eine eigene App zur Überprüfung des Greenpass herunterladen können: Unter „VerificaC19“ kann der ausgedruckte oder auf einem Mobiltelefon ersichtliche QR-Code problemlos gelesen werden.Seit dem Start der Impfbusaktion haben sich 8960 Südtiroler in einem der 3 Impfbusse eine Coronaschutzimpfung abgeholt. Im Impfbus 1 wurden 4363 Impfungen verabreicht, im Impfbus 2 3827 und im Impfbus 3 770 (diese Woche neu gestartet). Ab kommender Woche startet ein 4. Bus.Auch im Rahmen der Initiative „Impfen vor Ort“ gibt es derzeit viele Termine vor Ort ohne Vormerkung. Am kommenden Montag wird am Ritten in der Firma Finstral für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betriebe Loacker, Finstral und Lobis und ihre Angehörigen geimpft, ab 15:30 Uhr können alle Interessierten ohne Vormerkung vorbeikommen.Geimpft werden alle Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren, wobei Minderjährige von einem Elternteil begleitet werden müssen.Vormerkungen sind online oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle möglich: Tel. 0471 100999 oder 0472 973 850.Anzahl der ungeimpften Mitarbeiter im Gesundheitsbereich: Gesamt 3967, Sabes: 1.333; extern: 2634Anzahl der Personen, die sich mittlerweile haben impfen lassen: Gesamt: 1748; Sabes: 597; extern: 1151Anzahl der Personen, die zur Impfung vorgemerkt wurden: Gesamt: 1201; Sabes: 559; extern: 642Anzahl der Personen, die den Impftermin wahrgenommen haben: Gesamt: 480; Sabes: 242; extern: 238Anzahl der Personen, die den Impftermin nicht wahrgenommen haben: Gesamt: 721; Sabes: 317; extern: 404;Zugestellte Feststellungsbescheide: Gesamt: 379; Sabes: 313; extern: 66NB: Aufgrund der vielen beteiligten Akteure (Autonome Provinz Bozen, Südtiroler Sanitätsbetrieb, Berufskammern, verschiedene Arbeitgeber, u.a.m.) und der Tatsache, dass die betroffenen Personen sich jederzeit zur Impfung anmelden können, sind die Daten als vorläufig zu betrachten.Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 29.07.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen: 540.989 (+18.635)Erstdosis: 298.248 (+8.540)Zweitdosis: 242.741 (+10.095)vollständig geimpfte Personen: 270.787 (+11.994)Diese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 28.054Zweitdosis: 26.055Diese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 38.687Zweitdosis: 34.559Diese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 45.804Zweitdosis: 39.979Diese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 59.266Zweitdosis: 50.747Diese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 47.817Zweitdosis: 38.856Diese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 34.414Zweitdosis: 24.150Diese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 32.061Zweitdosis: 21.375Diese Personengruppe umfasst: 23.242 PersonenErstdosis: 9505Zweitdosis: 5846Diese Personengruppe umfasst: 23.121 PersonenErstdosis: 2640Zweitdosis: 1174Diese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 PersonenErstdosis: 18.503Zweitdosis: 13.383Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden: Altersgruppe 80+: 83,6 Prozent; 70+: 83,9 Prozent; 60+: 78,5 Prozent; 50+: 71,1 Prozent; 40+: 66,0 Prozent; 12-39: 48,5 Prozent.Erstdosis: 199.238Zweitdosis: 171.276abgeschlossene Impfzyklen: 86 ProzentErstdosis: 29.796Zweitdosis: 26.313abgeschlossene Impfzyklen: 88,3 ProzentErstdosis: 60.403Zweitdosis: 45.152abgeschlossene Impfzyklen: 74,8 ProzentErstdosis: 8811abgeschlossene Impfzyklen: 100 ProzentPfizer BioNTech: 70.200 DosenModerna: 32.450 DosenVaxzevria (ex AstraZeneca): 0 DosenJohnson & Johnson: 0 DosenInsgesamt: 102.650 Dosen

