„Nun ist unsere Mission erfüllt“, meint Johannes Eigelsreiter, der sich fünf Jahrzehnte lang im Kulturwerk engagierte. Der Verein kann sich verdient zur Ruhe setzen.<BR \/><BR \/>Das Kulturwerk für Südtirol wurde im Jahr 1956 in München gegründet. Ziel des Vereins war es, das Deutschtum in Südtirol zu bewahren und gleichzeitig den Wiederaufbau des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg voranzutreiben. Dafür sammelten die Initiatoren des Projekts in Deutschland großzügige Geld- und Sachspenden und lieferten diese südlich des Brenners. Othmar Parteli, der langjährige Leiter des Amtes für deutsche und ladinische Kultur, arbeitete von Anfang an eng mit dem Kulturwerk zusammen. <BR \/><BR \/>„Die ersten Projekte waren die Bauten von deutschen Kindergärten in ethnisch gefährdeten Gebieten – in erster Linie im Unterland“, erzählt Parteli. Der erste Kindergarten des Kulturwerks wurde 1958 in Margreid erbaut. Dabei wurden neben der Struktur an sich auch Bücher und Lernmaterialien gespendet.<BR \/><BR \/>Parallel dazu hat sich das Kulturwerk insbesondere für Bergbauernfamilien eingesetzt: etwa, indem jungen Bergbäuerinnen und Bergbauern eine Ausbildung ermöglicht wurde. „Ich bin überzeugt davon, dass das Kulturwerk fest dazu beigetragen hat, dass Südtirol heute auf so kräftigen Beinen steht“, betont Parteli. <BR \/><BR \/>Der Hauptsitz des Kulturwerks für Südtirol befand sich in München. Jedoch waren dessen Landesverbände in allen deutschen Bundesländern vertreten. In den Hochzeiten hatte der Verein rund 20.000 Mitglieder. Gegen Ende waren es noch rund 700. „Es sind nicht mehr viele junge Mitglieder nachgekommen“, teilt Johannes Eigelsreiter, ehem. stellvertretender Bundesvorsitzender, auf Anfrage der „Dolomiten“ mit. „Derzeit befinden sich vor allem ältere Mitglieder im Verein. Deshalb haben wir beschlossen, uns zur Ruhe zu setzen.“ <BR \/><BR \/>In einer Stellungnahme teilt Eigelsreiter mit, dass das Kulturwerk mit dem 20. Oktober dieses Jahres offiziell aufgelöst wurde. Allen Mitgliedern und Unterstützern des Vereins spricht er seinen Dank aus. „Gemeinsam haben wir unzähligen Bergbauernfamilien geholfen, jungen Menschen Bildung ermöglicht und Kultur gefördert.“ Diese Gemeinschaft werde fehlen. Der Auflösung des Vereins liege jedoch eine positive Entwicklung zugrunde: „Das Land Südtirol hat sich dank des Fleißes seiner Bevölkerung und der Autonomie zu einer wohlhabenden und stabilen Region entwickelt.“<BR \/><BR \/>Auch wenn der Verein als Organisation seine aktive Arbeit einstellt, soll das Erbe des Kulturwerks weiterleben. Es gibt nach wie vor zwei bedeutende Stiftungen des Kulturwerks, die dessen Kernanliegen in Zukunft fortführen sollen: Die Stiftungen „Walther-von-der-Vogelweide-Preis“ und „Studiums- und Ausbildungshilfe für Südtiroler Bauernkinder“ existieren weiterhin.