Über 800 Disco-Besucher müssen in Quarantäne

An diesem Fall sieht man, wie schnell sich die neue Omikron-Variante ausbreitet: Nach einem Disco-Besuch in Schleswig-Holstein am Weihnachtstag müssen laut „Bild“-Zeitung über 800 Besucher in Quarantäne. Der Auslöser: Bei zumindest einem Disco-Besucher wurde die Omikron-Variante festgestellt.