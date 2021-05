Über 80.000 vollständig Geimpfte in Südtirol – Impfreport der vergangenen Woche

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 20.05.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.Verabreichte Impfdosen: 266.458 (+ 28.999)Erstdosis: 189.089 (+20.940)Zweitdosis: 77.369 (+8.059)vollständig geimpfte Personen: 80.625 (+9.289)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 26.739Zweitdosis: 24.260Vormerkungen: 208Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 35.377Zweitdosis: 11.053Vormerkungen: 686Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 40.166Zweitdosis: 10.248Vormerkungen: 1.461Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 46.191Zweitdosis: 12.254Vormerkungen: 5.980Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 20.699Zweitdosis: 9.725Vormerkungen: 15.170Besonders gefährdete Personen und CaregiverDiese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 Personen Erstdosis: 17.621Zweitdosis: 9.700Chronisch kranke PersonenDiese Personengruppe umfasst ca.: 52.042 Personen Erstdosis: 7.567Zweitdosis: 711Schul-, Kindergarten- und UniversitätspersonalDiese Personengruppe umfasst: 21.346 PersonenErstdosis: 12.620Zweitdosis: 6.387Pfizer BioNTechErstdosis: 121.289Zweitdosis: 66.569abgeschlossene Impfzyklen: 54,9%ModernaErstdosis: 17.718Zweitdosis: 4.696abgeschlossene Impfzyklen: 26,5%Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 49.558Zweitdosis: 6.104abgeschlossene Impfzyklen:12,3%Johnson & JohnsonErstdosis: 524Pfizer BioNTech: 72.090 DosenModerna: 13.530 DosenVaxzevria (ex AstraZeneca): 9.900 DosenJohnson & Johnson: 4.950 DosenInsgesamt: 100.920 Dosen

