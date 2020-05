Über 97.000 Tote in den USA

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP — The New York Times (@nytimes) May 24, 2020

In den letzten 24 Stunden sind in den USA 1.127 Menschen am neuartigen Corona-Virus gestorben, damit beträgt die Gesamtzahl der Gestorbenen inzwischen über 97.000.Die New York Times hat mit einer besonderen Aktion auf ihrer Titelseite am Sonntag dieser Todesopfer gedacht: Abgedruckt sind die Namen von 1.000 Menschen, die am Corona-Virus gestorben sind.Währenddessen kritisiert die Washington Post in einem Beitrag erneut Präsident Trumps Krisenmanagement – seine widersprüchlichen Aussagen hätten zu einer großen Unsicherheit bei der Bevölkerung geführt.Trump wird seit Beginn der Corona-Krise in den USA dafür kritisiert, dass er das Virus verharmlost hat.

