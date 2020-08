Über das Mittelmeer und weiter: Tunesische Katze auf Reisen

Eine Katze aus Tunesien ist an Bord eines verplombten Lkw-Anhängers bis nach Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) gereist. „Die wird in Tunesien in den Hänger gehüpft sein“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken am Montag in Würzburg. Der kleine „blinde Passagier“ hat eine weite Reise hinter sich – sogar quer über das Mittelmeer.