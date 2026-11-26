Die rund zwei Kilometer lange Busvorzugsspur ist mit einer Breite von 3,50 Metern geplant und soll in mehreren Baulosen entstehen. Das zweite Baulos umfasst einen neuen Kreisverkehr an der Abzweigung nach St. Michael.<BR \/><BR \/>Von der neuen Spur sollen vor allem Pendlerinnen und Pendler sowie Schülerinnen und Schüler aus Eppan und Kaltern profitieren. Gerade im morgendlichen Berufsverkehr sollen die Busse verlässlicher unterwegs sein. Damit soll der öffentliche Nahverkehr für den Weg zur Arbeit und zur Schule eine attraktivere Alternative zum Auto werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389303_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wer in Eppan und im Überetsch lebt, weiß, welche Herausforderungen der tägliche Verkehr mit sich bringt. Unser Ziel ist es, den Menschen sichere, schnelle und verlässliche Verbindungen zu bieten. Mit der neuen Busspur setzen wir dort an, wo die Menschen im Alltag konkrete Verbesserungen brauchen“, sagt Alfreider.<BR \/><BR \/>Das Vorhaben ergänzt den Umbau der MeBo-Anschlussstelle Eppan. Dort wurden die Arbeiten für zwei neue Kreisverkehre am 20. November übergeben. Die Kreisverkehre sollen die Verkehrssicherheit erhöhen und den Verkehrsfluss verbessern. Im Jänner 2027 laden Land und Gemeinde die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer zu einem Info-Treffen über die Busvorzugsspur ein. Die Busvorzugsspur ist Teil des Landesmobilitätplans. Die Trasse kann dazu beitragen, Flächen für eine mögliche spätere Überetscher Bahn zu sichern.