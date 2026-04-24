„Die Antwort macht vor allem eines deutlich: Es fehlt der politische Wille, das Projekt zeitnah voranzubringen“, heißt es in einer Mitteilung der Grünen. Trotz des klaren Auftrags des Südtiroler Landtags – aufgrund eines Beschlussantrages im Jahr 2024 – bleibe die Landesregierung bisher konkrete Schritte schuldig. Die Gemeinden im Überetsch seien der Aufforderung nachgekommen und hätten ihre Trassenvorschläge übermittelt.<BR \/><BR \/>„Laut Landesrat Alfreider fehlen jedoch Machbarkeitsprüfungen, insbesondere zu geologischen Anforderungen und möglichen notwendigen Enteignungen“, heißt es im Schreiben. Genau diese Fragen wären laut der Grünen Fraktion im Landtag in einem nächsten Schritt vom Land zu klären.<BR \/><BR \/>Dies fordern jetzt die Grünen im Landtag Zeno Oberkofler, Brigitte Foppa und Madeleine Rohrer, unterstützt von den Gemeinderätinnen Greta Klotz von Pro Eppan und Marlene Pernstich von der Dorfliste Kaltern. „All die technischen Aspekte zum Projekt müssen jetzt vom Land geprüft werden“, fordert Oberkofler, der Erstunterzeichner des Beschlussantrags. <BR \/><BR \/>Der Ausbau der Bus-Vorzugsspur wird angegangen. „Es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, auch die Tram planerisch abzusichern“, betonen Greta Klotz und Marlene Pernstich. Ansonsten würde dem Überetsch eine nachhaltige Mobilitätslösung für die Zukunft verbaut.