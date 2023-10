Milland: Fußgänger überfahren – Autopsie bringt überraschende Wende

Bekannt war Bernhard Maier in Brixen und darüber hinaus vor allem als Drehorgelspieler auf dem Brixner Weihnachtsmarkt. - Foto: © uri

Maier war bereits vor dem Unfall tot

Anfang April sorgte ein Unfall in einer Wohnsiedlung in Milland für Aufsehen: Dabei hat der 80-jährige Bernhard Maier auf tragische Weise sein Leben verloren. Direkt vor einer engen Garageneinfahrt wurde er von einem rückwärtsfahrenden weißen Pkw erfasst. Die Einsatzkräfte waren sofort zur Stelle, aber für den 80-Jährigen, der in Brixen vor allem als Drehorgelspieler auf dem Weihnachtsmarkt bekannt war, kam jede Hilfe zu spät.In Zuge des Unfalls hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Diese wurden nun abgeschlossen und entlasten die Fahrerin des Unfallwagens, wie die Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet.Das Autopsieergebnis habe bestätigt, dass Maier bereits tot war, als er von dem Pkw überrollt wurde. Er hat demnach einen plötzlichen Herzstillstand erlitten.Dieser Befund stützt auch die Angaben der Fahrerin, die erklärte, dass die Parksensoren ihres Wagens sie nicht vor dem Mann hinter dem Auto gewarnt hätten. Dies rührt daher, dass Maier bereits tot am Boden lag, als sie den Rückwärtsgang einlegte.Nach dem Unfall stand die Fahrerin unter Schock und musste medizinisch versorgt werden. Das Verfahren gegen sie wird nun eingestellt.