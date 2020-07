Überfall auf einen Minderjährigen – Verhaftung durch die Carabinieri

Ein 17-jähriger Student aus Leifers fuhr mit seinem Fahrrad nach Hause, als er von 2 betrunkenen Männern angehalten wurde. Diese fragten ihn nach seinem Fahrrad. Dann schlug ihm einer von den betrunkenen Männern ins Gesicht und raubte das Fahrrad.Der Junge verständigte umgehend die Carabinieri, welche sofort am Bahnhof von Leifers eintrafen und die 2 Männer mit dem gestohlenen Rad aufhielten.Als die beiden in die Kaserne gebracht und identifiziert wurden, stellte sich heraus, dass es sich um 2 Landarbeiter polnischer Herkunft im Alter von 27 und 25 Jahren handelte, die saisonal auf einem Bauernhof in Leifers beschäftigt waren. Beide wurden wegen Trunkenheit bestraft.Derjenige, der das Opfer geschlagen hatte, wurde wegen Raub und Körperverletzung für verhaftet erklärt. Sein Freund hingegen wurde auf freiem Fuß wegen verschworenem Raubüberfall angezeigt.Der Verhaftete, so teilte der Staatsanwalt mit, wurde ins Gefängnis gebracht.

