Überfall auf Tabaktrafik: Inhaberin bedroht und mehrere Blöcke Rubbellose gestohlen

Es war am Donnerstagabend, als 2 Personen eine Tabaktrafik in der Romstraße in Bozen betraten. Gleich nachdem sie im Geschäft waren, beschimpften und bedrohten sie die Eigentümerin der Tabaktrafik.Danach haben sie sie zur Seite geschubst und sind mit mehreren Blöcken Rubbellosen geflüchtet.Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Noch sind die 2 Täter aber auf der Flucht.