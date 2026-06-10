Der Maskierte hatte das Postamt gegen 17.30 Uhr betreten und die Angestellten mit einer täuschend echt aussehenden Waffe bedroht. Um seiner Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen, feuerte er zweimal ab.<BR \/><BR \/>Das Bargeld aus zwei Kassen wurde vom Räuber in einem Sack verstaut, doch gab sich der Mann damit nicht zufrieden und wollte weitere Beute aus dem Tresor. Dass sich darin kein Geld befand, glaubte der 60-Jährige nicht und sah stattdessen selbst nach. Bei der Rückkehr in den Kundenbereich wurde der Österreicher bereits von der Polizei in Empfang genommen.<BR \/><BR \/>Die Mitarbeiter der Postfiliale standen nach dem Vorfall unter erheblichem Schock. Eine Angestellte erlitt eine Panikattacke und wurde von der Berufsrettung Wien zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.