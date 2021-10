Überfall in Bozen: Trafikant mit Messer bedroht

Alltag in Bozen bedeutet mittlerweile: Drogenhandel, Gewalt, Überfälle, Einbrüche usw.. Am Donnerstagabend hat es die Tabaktrafik in der Adolph-Kolping-Straße getroffen. Ein dunkelhäutiger Mann bedrohte den Betreiber mit einem Messer und einer abgebrochenen Glasflasche.