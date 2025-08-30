Das bundesdeutsche Paar, um die 60 Jahre alt, war auf der Promenade Richtung Kiosk unterwegs, als sich der Frau ein junger Mann mit Schnurrbart näherte und ihr die Goldkette vom Hals und die Tasche vom Arm riss. „Er hat mir die Goldkette vom Hals gerissen‘, sagte die deutsche Touristin zu mir. Diese hatte noch kurz die Verfolgung des Räubers aufgenommen. Ihr Mann schaute dem Mann noch schockiert hinterher“, erzählt die Augenzeugin, die dann selbst die Verfolgung des dreisten Räubers aufgenommen hat. <BR \/><BR \/>Der Räuber sei hinauf auf die Georgen-Straße gerannt. „Dort angekommen, ist er dann langsam den Weg parallel zur Straße Richtung Stadt gegangen – wie ein Spaziergänger“, schildert die Obermaiserin den Vorfall. Beherzt folgte sie dem Mann.<BR \/><BR \/>Dieser habe dann auf den Spazierwegen eine Schleife gemacht und sei am Kiosk vor dem Steinernen Steg wieder Richtung Georgenstraße zurückgekommen. Die Handtasche der Frau hatte der Räuber auf der Grasböschung längs der Promenade oberhalb des Kiosks weggeworfen. „Ich habe die Tasche dann gefunden, aber das bestohlene Paar hatte den Tatort auf der Promenade bereits verlassen und ich habe es nicht mehr gefunden“, sagt die Augenzeugin.<BR \/><BR \/>Sie habe dann den Mann auf ihrem E-Bike weiterverfolgt. Der junge Mann, der eine Jeans, einen hellgrauen Kapuzenpullover, Brillen, eine Baseballmütze sowie eine Brusttasche trug, sei zunächst Richtung Kirchsteig gegangen, dann machte er eine Runde um die Georgenkirche bis er hinausging auf die Cavourstraße. Auf der Höhe der Georgenbar überquerte er die Straße und oberhalb des Klinikareals der St.Anna-Klinik machte er sich auf einem schmalen Steig aus dem Staub. Dieser schmale Weg führt Richtung Schloss Winkel. <BR \/><BR \/>„Da habe ich mich nicht mehr getraut ihn zu verfolgen, weil der Steig doch dunkel und unübersichtlich ist“, sagt die junge Frau. Ihr ist es aber gelungen, den Räuber mit den Handy zu filmen: „Er zog sich allerdings die Schildmütze ins Gesicht.“ <BR \/><BR \/>Noch gestern hat die Augenzeugin die Handtasche der Staatspolizei gebracht und die Videoaufnahmen geschickt. Wie erst gestern bekannt wurde, wurde bereits vor rund drei Wochen einer Touristin (70) aus dem Elsass, Stammgast im Hotel Bavaria, eine Goldkette vom Hals gerissen. Sie war ebenfalls auf der Sommerpromenade unterwegs – in Begleitung ihres Sohnes.