Überflutungen in Jakarta treiben Hunderte in die Flucht

Heftige Regenfälle haben in Teilen von Indonesiens Hauptstadt Jakarta zu Überschwemmungen geführt und Hunderte Menschen in die Flucht getrieben. Mindestens 139 Stadtteile der 10-Millionen-Metropole seien betroffen, teilte Jakartas Zivilschutzbehörde am Samstag mit.