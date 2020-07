Überflutungen in Sizilien: 2 Menschen sterben in ihrem Auto

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Den Überschwemmungen vorausgegangen waren heftige Gewitter in Kombination mit starken Niederschlägen.Die Unwetter waren am Mittwoch über Teile der italienischen Insel hinweggezogen.Nach Angaben örtlicher Medien sind dabei 2 Personen in Palermo ums Leben gekommen. Sie saßen in einem Auto, das auf einer überfluteten Straße unterwegs gewesen war.

stol