Übergewicht in jungen Jahren: „Das Kind selber kann wenig tun“

Immer mehr Kinder sind übergewichtig. In Italien liegt der Anteil der übergewichtigen Kinder bei 20,4 Prozent, wobei 9,4 Prozent der Kinder als adipös und 2,4 Prozent als stark adipös gelten, also therapiebedürftiges Übergewicht haben. Bewegungsmangel und Essgewohnheiten zählen zu den Ursachen dafür, aber nicht nur. Warum vor allem die Eltern in der Pflicht sind.