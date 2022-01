Übergriffe auf Frauen zu Silvester: Ermittlungen gegen 18 Jugendliche

Die Ermittlungen der Mailänder Justizbehörden wegen mehreren Fällen sexueller Nötigung in der Silvesternacht in Mailand laufen auf Hochtouren. Ermittlungen wurden gegen 18 Jugendliche aufgenommen, darunter 3 Minderjährige. Dabei handelt es sich um italienische und nordafrikanische Jugendliche im Alter von 15 bis 21 Jahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Hausdurchsuchungen wurden in Mailand und Turin durchgeführt.