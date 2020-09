Überlastung auf Südtirols Straßen – Stau auf der A22

Auch an diesem Wochenende ist auf den Straßen sehr viel los: Auf der Brennerautobahn staut es aktuell mehr als 6 Kilometer in Fahrtrichtung Norden vor der Mautstelle Sterzing. Dort muss mit einem Zeitverlust von mindestens 75 Minuten gerechnet werden.Auch in Fahrtrichtung Süden kommt es vor der Mautstelle Sterzing zu Kolonnenverkehr.Geduld braucht es auch auf der Vinschgauer Staatsstraße, sowie im Pustertal und im Raum Bozen.

