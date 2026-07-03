Riccardo Franchin, 27 Jahre alt, kommt aus Vicenza und war am 3. Juli unterwegs auf die Marmolata. Er habe ein dumpfes Geräusch gehört, habe den Kopf gehoben und sah, wie „der Berg auf uns herabprasselte“, sagte er dem „Corriere della Sera“. <BR \/><BR \/>Er habe daraufhin zu laufen begonnen, so schnell er konnte. „Ich rannte, ich wurde ohnmächtig und dann war ich allein.“ Es sei nur eine Frage von Sekunden gewesen und er wäre von den Eismassen erfasst worden. „Ich hatte nicht einmal Zeit, Schmerzen zu empfinden“, sagte er zur italienischen Tageszeitung. <h3>\r\nSein Vater spricht von einem „Wunder“<\/h3>Danach habe er das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich kam, wollte er mit großem Kraftaufwand zur Schutzhütte „Capanna Ghiacciaio“ gehen. Auf dem Weg dorthin habe er einen Wanderer getroffen, der Hilfe holte, sagte Franchin dem „Corriere della Sera“. Sein Vater spricht von „einem Wunder“, das seinem Sohn widerfahren sei.<h3>\r\nZahlreiche Seilschaften unterwegs<\/h3>Der Eissturz ereignete sich gegen 13:45 Uhr am 3. Juli 2022, als sich zahlreiche Seilschaften auf dem Normalweg zur Punta Penia befanden. Ein Serac des Gletschers der Marmolata war eingestürzt. Grund dafür waren laut den Gutachtern der Staatsanwaltschaft die seit Mitte Juni des Jahres verzeichneten hohen Temperaturen.<BR \/><BR \/>Der Strom aus Eis, Schlamm und Steinen überspülte mehrere Wandergruppen und tötete 11 Menschen.<h3>\r\nDie Opfer<\/h3>Die elf Todesopfer waren:<BR \/><BR \/>Filippo Bari (27), Bergführer aus Malo (Vicenza)<BR \/>Paolo Dani (52), aus Valdagno (Vicenza)<BR \/>Tommaso Carollo (48), aus Thiene (Vicenza)<BR \/>Nicolò Zavatta (22), aus Barbarano Mossano (Vicenza)<BR \/>Davide Miotti (51), aus Cittadella (Padua)<BR \/>Erica Campagnaro (44), Ehefrau von Davide Miotti<BR \/>Gianmarco Gallina, aus Asolo (Treviso)<BR \/>Manuela Piran, Lebensgefährtin von Gianmarco Gallina<BR \/>Liliana Bertoldi, das einzige Todesopfer aus dem Trentino<BR \/>Pavel Dana, Bergsteiger aus der Tschechischen Republik<BR \/>Martin Ouda, Bergsteiger aus der Tschechischen Republik<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden bei dem Unglück außerdem acht Menschen verletzt. Das Unglück gilt als eine der schwersten Bergkatastrophen in den Dolomiten der jüngeren Geschichte.<BR \/><BR \/>Alle Berichte zur Katastrophe an der Marmolata <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Katastrophe%20an%20der%20Marmolata" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">finden Sie hier. <\/a><BR \/><BR \/><i>Was eine Augenzeugin des Unglücks sagte, sehen Sie hier im Video:<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="b2uyVCdC"><\/video-jw>\n