Nach 26 Jahren, in denen die Kleintierzüchter den Schlachthof trotz aller Widrigkeiten weitergezogen haben, bleibt damit Kovieh wohl als einziger Bewerber im Rennen übrig.<BR \/><BR \/> 26 Jahre lang hatte ihn der Verband der Kleintierzüchter geführt – ein kleiner Verband, der nach der Pleite der Verwertungsgenossenschaft Vives als einziger den Mut aufbrachte, den im Größenwahn der 70er- Jahre viel zu groß gebauten Schlachthof zu übernehmen. <BR \/><BR \/>Jahrelang wiesen die Kleintierzüchter darauf hin, dass die Anlage veraltet, die Führungs- und Energiekosten zu hoch sind. Trotzdem zog man den Karren bis zum Juli weiter.<BR \/><BR \/>Inzwischen laufen die Renovierungsarbeiten und sollten in Bälde abgeschlossen werden. Bis 4. Dezember läuft eine Ausschreibung der Gemeinde Bozen für die Führung des Schlachthofes. Bisher ging man von einem Stechen zwischen Kovieh, in dem die großen Rinderzuchtverbände den Ton angeben, und dem Kleintierzüchterverband aus. Jetzt aber hat der Vorstand des Kleintierzüchterverbandes beschlossen, kein Angebot zu legen. <h3>\r\nKovieh sei zu Teilnahme am Wettbewerb geschubst worden<\/h3>Kovieh sei von Landesrat Luis Walcher zur Teilnahme am Wettbewerb geschubst worden, meint der Obmann der Kleintierzüchter, Lorenz Müller. Sein Verband sei dem Landesrat auf den Schlips getreten. Zum einen in Sachen Wolf, wegen dessen Treiben 600 Schafzüchter das Handtuch geworfen hätten. <BR \/><BR \/>Zum anderen, weil man sich beim Schlachthof an den Landeshauptmann gewandt habe, weil unter Walcher „erst als Stadtrat, dann als Landesrat“ nichts weitergegangen sei. „Sich mit einem Landesrat gegen uns um die Führung zu bewerben, hätte die Gefahr mit sich gebracht, dass wieder alles zum Stillstand kommt“, so Müller. <BR \/><BR \/>Walcher wollte sich gestern zu den Vorwürfen nicht äußern. Das Verfahren laufe noch. „Nebenbei ist die Gemeinde Bozen und nicht das Land zuständig.“ Allemal dürfte Kovieh nun wohl einziger Bewerber sein.<BR \/><BR \/> „Wir bereiten unser Angebot vor. Sollten wir gewinnen, werden wir die Schiene der Kleintierzüchter gleich gut, wenn nicht besser bedienen als bisher“, sagt Geschäftsführer Martin Tröger. Das Land hat den Bau eines neuen Schlachthofes zugesagt. Den wird dann – neben der angrenzenden Viehversteigerung – wohl auch Kovieh führen.