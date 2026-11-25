Der Priester Thomas Stürz gibt die Leitung des Pilgerbüros ab, offiziell bereits am 30. November. Zu den Gründen für diese Entscheidung liegt vorerst keine offizielle Stellungnahme vor. <BR \/><BR \/>Stürz hatte das Pilgerbüro im Jahr 2015 übernommen und dabei neben klassischen Reisezielen wie Rom, Assisi und Heiligem Land auch neue Destinationen wie Marokko, Norwegen und Usbekistan in das Programm aufgenommen. Auch die gedruckte Broschüre geht auf seine Initiative zurück. <BR \/><BR \/>Jährlich begleitete Stürz etwa 750 Gläubige zu Wallfahrtsorten und anderen Reisezielen, „ich durfte mit den Gruppen Gottesdienste feiern, Gespräche führen und dadurch Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen begleiten“, sagt er im Rückblick. Als Priester wirkt er weiterhin in der Seelsorgeeinheit Wipptal.