Überwachung von Hangbewegungen: Kongress vom 28. bis 30. September

Im Mittelpunkt einer Fachtagung zu hydrogeologischen Risiken in Berggebieten mit Wissenschaftlern aus Italien, Deutschland und Österreich stehen vor allem Hangbewegungen, aber auch Permafrost und die Entwicklung der Alpengletscher in der Zeit des Klimawandels.Die Tagung „Die Rolle der Überwachung bei der Untersuchung und Bewältigung hydrogeologischer Risiken für den Schutz der Berggebiete“ wird am Mittwoch, dem 28. September, um 14.30 Uhr im Kulturhaus in Stern in der Gemeinde Abtei im Gadertal, Colz-Straße 75eröffnet.Moderiert vom Direktor des Landesamtes für Geologie und Baustoffprüfung Volkmar Mair werden bis 18 Uhr unter anderem Landschaftsformen und die geomorphologische Entwicklung im Hochabteital, Laserscanner für die Kontrolle von Erdrutschhängen, Techniken zur Überwachung von Erdrutschen mit klassischen oder GNSS-Netzen (Global Navigation Satellite System) und die Satellitenradarinterferometrie als Instrument der Landüberwachung thematisiert.Am Donnerstag, dem 29. September, stehen ab 9 Uhr Referate unter anderem über topografische Überwachungsnetze, Leitlinien für die Überwachung von Erdrutschen und Beispiele für die Überwachung tiefer gravitativer Deformationen in Österreich und Südtirol auf dem Programm.Am Donnerstag, dem 29. September, beginnt um 20.30 Uhr im Kultursaal in Stern in der Gemeinde Abtei im Gadertal ein Vortrag für alle Interessierten von Amtsdirektor Volkmar Mair zum Thema „Die Entstehung der Dolomitenlandschaft im Gadertal und die Naturphänomene wie Rutschungen, welche die Landschaft formen und gestalten“. Der Eintritt ist kostenlos.Das Symposion endet am Freitag, dem 30. September, nach Vorträgen am Vormittag etwa über die Entschlüsselung von Hangbewegungen durch Fernerkundung und datengestützte Methoden und eine statistische Analyse von Koordinatenzeitreihen bei der Deformationsüberwachung mit einem Runden Tisch gegen 14 Uhr. Es folgt eine Exkursion zum Erdrutsch von Sotrù.