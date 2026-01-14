Seit dem Abend des 8. Jänner ist Federica Torzullo spurlos verschwunden. Die Mutter eines zehnjährigen Sohnes wurde zuletzt in ihrem Heimatort Anguillara Sabazia, nördlich von Rom, gesehen. Seither gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Nun gibt es eine Kehrtwende in dem Fall: Gegen den Ehemann der 41-Jährigen wird wegen Mordes ermittelt. <BR \/><BR \/>Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, arbeiten die Carabinieri unter der Leitung der Staatsanwaltschaft von Civitavecchia mit Hochdruck daran, die Umstände des Verschwindens zu klären. Das Wohnhaus der Familie wurde ebenso unter beschlagnahmt, wie das Mobiltelefon und das Auto des Mannes. Dieser führt den Familienbetrieb im Bausektor und ist der Sohn einer Gemeindereferentin von Anguillara Sabazia.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261419_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Ermittler weisen seine bisherige Aussage mehrere Widersprüche auf. Technische Untersuchungen sollen nun rekonstruieren, welche Wege er in den entscheidenden Stunden zurückgelegt hat.<h3>\r\nVideo zeigt, wie sie Haus betritt, aber nicht mehr verlässt<\/h3>Ein zentrales Element der Ermittlungen sind laut Ansa Aufnahmen aus Überwachungskameras in der Nähe des Hauses, indem die Familie lebt: Eine Kamera soll Federica Torzullo am Abend ihres Verschwindens beim Betreten des Hauses zeigen – es fehlen hingegen Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie die 41-Jährige das Haus wieder verlässt. Deshalb werden derzeit Videoaufnahmen aus einem größeren Umkreis ausgewertet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261422_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zudem richtet sich der Fokus der Ermittler auf eine Anlage zur Aufbereitung von Bauschutt in der Gegend von Spanora bei Anguillara, die der Mann aus beruflichen Gründen regelmäßig aufgesucht haben soll. Auch diese Spur wird überprüft.<h3>\r\nPaar wollte sich trennen – Ehemann gab Vermisstenanzeige auf<\/h3><BR \/>Parallel dazu werden Familienangehörige, Freunde, Arbeitskollegen und Nachbarn befragt. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich das Paar in Trennung befand, jedoch weiterhin gemeinsam im selben Haus lebte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261425_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Vermisstenanzeige hatte ausgerechnet der Ehemann selbst am 9. Jänner erstattet. Unmittelbar danach begannen umfangreiche Suchaktionen, unter anderem auch im nahegelegenen Braccianosee – bislang ohne Ergebnis.<BR \/><BR \/>Federica Torzullo arbeitet in der Poststelle des Flughafens Fiumicino. Ihr Verschwinden hat in der Gemeinde große Bestürzung ausgelöst. Aus Solidarität wurde eine für Sonntag geplante Veranstaltung abgesagt. Bürgermeister Angelo Pizzigallo sprach von „tiefer Sorge“ und rief dazu auf, nur gesicherte Informationen weiterzugeben. Er bestätigte zugleich, dass er sowohl die Familie der Vermissten als such jene ihres Mannes persönlich kenne.<BR \/><BR \/>Unterdessen hat der Verein Penelope del Lazio ein Fahndungsplakat mit Foto und Personenbeschreibung veröffentlicht, das sich rasch im Netz verbreitete. Federica ist etwa 1,80 Meter groß, wiegt rund 80 Kilogramm, hat braune Haare, dunkle Augen und mehrere Tätowierungen. Sie hatte ihre Ausweisdokumente bei sich.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Noch gibt es keine Gewissheit – nur die Hoffnung, dass das Schicksal der vermissten Mutter bald geklärt werden kann.